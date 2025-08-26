Un pari fou annoncé avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

Sans Antoine Dupont, gravement blessé au genou droit, le Stade Toulousain est allé chercher le Bouclier de Brennus, le 24e de son histoire et le troisième consécutif. Mais avec la nouvelle saison qui commence, certains rêvent déjà d’ailleurs soulever un quatrième titre consécutif sur la pelouse du Stade de France, cette fois-ci avec leur capitaine.

Privé de nombreux cadres, le Stade Toulousain n’a jamais semblé aussi fragile. Blessé dès le mois de mars, Antoine Dupont n’a pas pu aider son club au cours de la fin de saison et en face, l’armada offensive de l’UBB faisait très peur. Mais finalement le rugby se joue à quinze contre quinze et à la fin, ce sont les Toulousains qui gagnent.

« Comme chaque année, on a envie de se donner les moyens d’aller au bout de chaque compétition » Tout n’a pas été simple, puisque l’UBB a poussé les hommes d’Ugo Mola dans leurs retranchements. Et ça s’annonce encore moins simple cette saison, puisque les Bordelo-bèglais se sont renforcé au cours de l’intersaison et ont bien l’intention de briser l’hégémonie rouge et noire. Mais Thibaud Flament part très confiant, avec un nouveau Bouclier de Brennus dans le viseur. « Comme chaque année, on a envie de se donner les moyens d’aller au bout de chaque compétition » a expliqué le deuxième-ligne haut-garonnais, dans les colonnes de Midi Olympique.