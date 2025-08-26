«Un vrai changement de vie», Antoine Dupont fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours éloigné des terrains en raisons de sa blessure au genou, Antoine Dupont se concentre avant tout sur son retour à la compétition prévu pour le mois de novembre prochain. Mais le demi de mêlée du Stade Toulousain, dont l'avenir fait couler beaucoup d'encre étant donné qu'il ne lui reste plus que deux ans de contrat, semble motivé à l'idée de partir dans un club étranger avant la fin de sa carrière.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont (28 ans) aurait même trouvé un accord sur les bases d'une prolongation jusqu'en 2031 comme l'a récemment indiqué le Midi Olympique. En attendant, la star du XV de France semble avoir les idées claires quant à son avenir à long terme, et n'exclut pas la possibilité de rejoindre un club étranger en fin de carrière. Dupont évoquait déjà cette option en 2021, dans un entretien accordé à GQ.

« Peut-être que plus tard, dans un projet de fin de carrière... » Et s'il pourrait considérer une signature dans un club étranger, Antoine Dupont ferme en revanche la porte au Stade Français ainsi qu'au Racing 92 : « Dans un club à Paris ? Pour le moment, je ne suis pas prêt, je suis bien chez moi ! Rires. Et à l’étranger ? Aujourd’hui je ne m’y vois pas du tout. Après, peut-être que plus tard, dans un projet de fin de carrière, de vie de famille… J’ai d’autres objectifs à court et moyen termes qui font que je vais rester là pendant quelques années », a confié le demi de mêlée du Stade Toulousain.