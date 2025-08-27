Antoine Dupont, les retrouvailles qui vont beaucoup faire parler !

Axel Cornic

Depuis le 8 mars dernier et sa grave blessure au genou, tout le monde se demande quand Antoine Dupont fera son retour sur les terrains. Si certains espéraient le voir pour la tournée de novembre, le capitaine du XV de France a freiné des deux pieds et on devrait vraisemblablement le revoir pour le match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2026.

Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs du monde ne joue plus depuis cinq mois, mais pour certains ça semble être une éternité. Antoine Dupont a été contraint de se faire opérer du genou droit et depuis quelques semaines s'il travaille d’arrache-pied pour pouvoir revenir au top de sa forme. Et il ne va pas falloir prendre de risques, à deux ans de la Coupe du monde en Australie.

Dupont va retrouver la France... Ainsi, hors de question de risquer et de revenir pour la tournée automnale du XV de France. Dupont ratera donc le choc très attendu contre l’Afrique du Sud et à en croire les dernières indiscrétions, le Stade Toulousain prévoit son retour sur les terrains courant novembre. Ainsi, on ne devrait le revoir en sélection que pour le Tournoi des 6 Nations, avec les Bleus qui vont défendre le titre chèrement acquis cet hiver.