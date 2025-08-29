Antoine Dupont, la révolution qui va le régaler !

Pierrick Levallet

Le Stade toulousain vise un coup historique cette saison. Après avoir pris un troisième titre consécutif en Top 14, les Rouge-et-Noir auraient l’intention d’égaler leur record en prenant un quatrième Bouclier de Brennus d’affilé. Pour cela, l’effectif mené par Antoine Dupont a besoin d’innovation pour rester au niveau. Le staff d’Ugo Mola aurait donc l’intention d’introduire de nouvelles choses pour que le Stade toulousain reste au sommet du rugby français.

«Si on reste statique, l’équipe va régresser» « Le rugby, c’est un sport que tout le monde connaît. On le connaît tous avec ses règles et ses contraintes. Mais malgré tout, à l’intérieur de cela, il faut que nous, le staff, parvenions à apporter une sorte de « fraîcheur » aux joueurs en ce qui concerne le jeu. Si on reste statique, l’équipe va régresser. En Top 14, toutes les équipes travaillent et progressent. Pour rester dans le haut du panier comme depuis plusieurs saisons, c’est vital de se renouveler sans cesse. L’objectif est d’être performant dans le jeu en apportant quelques innovations » a d’abord expliqué Jean Bouilhou, ancien troisième ligne des Rouge-et-Noir dans un entretien accordé à Midi Olympique.