«Casser ma routine», Antoine Dupont raconte son aventure furtive !

Antoine Dupont n'avait pas hésité à mette sa carrière à XV entre parenthèses l'année dernière afin de pouvoir disputer les JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Un sacré challenge pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui a ainsi trouvé le moyen de vivre une nouvelle aventure excitante comme il l'avait confié quelques semaines après son sacre olympique.

Sacré champion olympique aux JO de Paris 2024 l'an dernier avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont (28 ans) avait donc été récompensé de ce choix audacieux de mettre de côté le XV de France pendant plusieurs mois afin de se concentrer sur ces Jeux. Dans un large entretien accordé à Sud Radio en octobre dernier, le demi de mêlée du Stade Toulousain se confiait sur la nécessité pour lui de vivre une telle aventure qui l'a sorti de sa routine quotidienne...

« Casser ma routine, sortir de ma zone de confort » « Je pense que ça a été surtout mental. Je l'ai dit et répété, ça m'a fait énormément de bien de vivre une nouvelle aventure, de casser ma routine, de sortir de ma zone de confort. Même si ce n'était pas évident. Au début, le pari a été réussi et ça m'a donné énormément d'énergie à chaque fois que je revenais avec le Stade Toulousain. Je pense que ça s'est vu sur la fin de saison où j'avais un enthousiasme que je n'ai quasiment jamais eu sur une fin de saison avec Toulouse. Physiquement, les saisons sont très longues, mentalement aussi », indique Antoine Dupont.