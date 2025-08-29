Antoine Dupont à Paris : La décision qui change sa vie !

Désireux de relever un nouveau challenge alors qu'il a déjà réussi à s'imposer comme une référence mondiale du rugby à XV, Antoine Dupont s'était donc offert une parenthèse enchantée l'été dernier, à Paris, à l'occasion des Jeux Olympiques. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avait remporté le médaille d'or avec l'équipe de France de rugby à 7, et revient sur ce moment qui a changé sa vie.
Les Jo de Paris 2024 ont notamment été marqués par le magnifique parcours de l'équipe de France de rugby à 7, sacrée championne olympique au Stade de France. Antoine Dupont avait d'ailleurs décidé de mette entre parenthèses sa carrière à XV durant quelques mois pour préparer ces Jeux, une décision majeure de la part du demi de mêlée du Stade Toulousain qui estime que ce choix a finalement changé sa vie de sportif, lui qui avait besoin d'un nouveau challenge.
« Un accomplissement personnel incroyable »
Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet dernier, Antoine Dupont se confiait sans détour sur cette décision de disputer les JO à Paris avec ce sacre olympique à la clé : « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », confie Dupont.
« Ça donne envie d'y revenir »
D'ailleurs, Antoine Dupont annonce qu'il se verrait bien revivre l'expérience olympique aux prochains JO de Los Angeles, en 2028 : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs », poursuit la star du XV de France.