Antoine Dupont à Paris : La décision qui change sa vie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de relever un nouveau challenge alors qu'il a déjà réussi à s'imposer comme une référence mondiale du rugby à XV, Antoine Dupont s'était donc offert une parenthèse enchantée l'été dernier, à Paris, à l'occasion des Jeux Olympiques. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avait remporté le médaille d'or avec l'équipe de France de rugby à 7, et revient sur ce moment qui a changé sa vie.

Les Jo de Paris 2024 ont notamment été marqués par le magnifique parcours de l'équipe de France de rugby à 7, sacrée championne olympique au Stade de France. Antoine Dupont avait d'ailleurs décidé de mette entre parenthèses sa carrière à XV durant quelques mois pour préparer ces Jeux, une décision majeure de la part du demi de mêlée du Stade Toulousain qui estime que ce choix a finalement changé sa vie de sportif, lui qui avait besoin d'un nouveau challenge.

« Un accomplissement personnel incroyable » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet dernier, Antoine Dupont se confiait sans détour sur cette décision de disputer les JO à Paris avec ce sacre olympique à la clé : « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », confie Dupont.