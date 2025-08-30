Transfert à l’UBB, il vide enfin son sac !

Axel Cornic

Après une nouvelle défaite face au Stade Toulousain en finale du Top 14, cette fois d’une courte distance (39-33), l’Union Bordeaux-Bègles prépare une nouvelle saison. Et ça passe évidemment par le recrutement, avec notamment le retour de Cameron Woki, qui est revenu au club après trois années passées au Racing 92.

Dans seulement quelques jours, une nouvelle saison de Top 14 va être lancée. Tout le monde se demande si quelqu’un va enfin réussir à briser l’hégémonie du Stade Toulousain, qui en juin dernier a soulevé son troisième Bouclier de Brennus en trois ans. Et le seul véritable candidat pour le moment semble être l’UBB de Yannick Bru, qui a déjà joué quelques mauvais coups aux Toulousains.

Woki revient à l’UBB La saison dernière, les Bordelo-bèglais ont en effet dominé Toulouse, notamment en demi-finale de la Champions Cup. Mais il reste encore à faire le dernier pas, puisque l’UBB n’a pas su gagner quand il le fallait, c’est à dire en finale au Stade de France. Pour changer la donne, un recrutement très ambitieux a été opéré et la star est sans aucun doute Cameron Woki, deuxième ou troisième-ligne international, qui fait son grand retour après avoir quitté le club en 2022.