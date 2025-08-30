Transfert à l’UBB, il vide enfin son sac !

Après une nouvelle défaite face au Stade Toulousain en finale du Top 14, cette fois d’une courte distance (39-33), l’Union Bordeaux-Bègles prépare une nouvelle saison. Et ça passe évidemment par le recrutement, avec notamment le retour de Cameron Woki, qui est revenu au club après trois années passées au Racing 92.
Dans seulement quelques jours, une nouvelle saison de Top 14 va être lancée. Tout le monde se demande si quelqu’un va enfin réussir à briser l’hégémonie du Stade Toulousain, qui en juin dernier a soulevé son troisième Bouclier de Brennus en trois ans. Et le seul véritable candidat pour le moment semble être l’UBB de Yannick Bru, qui a déjà joué quelques mauvais coups aux Toulousains.
Woki revient à l’UBB
La saison dernière, les Bordelo-bèglais ont en effet dominé Toulouse, notamment en demi-finale de la Champions Cup. Mais il reste encore à faire le dernier pas, puisque l’UBB n’a pas su gagner quand il le fallait, c’est à dire en finale au Stade de France. Pour changer la donne, un recrutement très ambitieux a été opéré et la star est sans aucun doute Cameron Woki, deuxième ou troisième-ligne international, qui fait son grand retour après avoir quitté le club en 2022.
« Il ne rentrait pas dans le plan de jeu du Racing et dans ce qu'on veut mettre en place avec des joueurs impliqués »
Dans un entretien accordé à L’Equipe, le président du Racing 92 s’est exprimé au sujet de ce départ de Woki, dont le passage chez les Franciliens n’aura pas été brillant. « Pourquoi on l’a laissé partir ? C'est une question délicate. On va dire que ça devait se faire, et que ça s'est fait » a expliqué Jacky Lorenzetti. « Il rentrait dans le plan de jeu de Bordeaux. Peut-être moins dans celui du Racing et dans ce qu'on veut mettre en place avec des joueurs impliqués. Je lui souhaite vraiment de bien réussir à Bordeaux ».