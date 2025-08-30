Antoine Dupont quitte Toulouse, la décision choc !

Pierrick Levallet

Il y a peu, Antoine Dupont s’est offert un très joli cadeau. En effet, le demi de mêlée de 28 ans a quitté Toulouse pour déménager dans une villa en Gironde. Si ce choix a eu de quoi surprendre au vu de l’attachement du capitaine du XV de France pour la Ville Rose, le joueur star du Stade toulousain a souhaité privilégier la tranquillité.

Antoine Dupont va encore devoir patienter avant de pouvoir faire son retour sur les terrains de rugby. Gravement touché au genou pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain va donc démarrer la saison sans lui. Le capitaine du XV de France, lui, va pouvoir profiter de sa convalescence pour prendre un peu de temps pour lui dans sa toute nouvelle demeure.

Antoine Dupont a déménagé en Gironde... Comme le rapporte Newsly, Antoine Dupont a quitté Toulouse pour s’installer en Gironde, dans une villa au Pyla, à La Teste-de-Buch. La résidence est située dans un cadre idyllique, et est dotée d’une piscine. Si la décision du joueur du Stade toulousain a eu de quoi surprendre au vu de son attachement pour la Ville Rose, Antoine Dupont a néanmoins privilégié la recherche de tranquillité et l’épanouissement personnel. Le demi de mêlée français s’est rapproché de certains de ses coéquipiers et amis, ce qui pourrait l’aider à déconnecter après des matchs éprouvants.