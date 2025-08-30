Antoine Dupont avec un milliardaire, le coup de théâtre ?

Toujours absent à cause de sa blessure au genou, Antoine Dupont revient tout doucement en vue d’un possible retour au cours du mois de novembre prochain. Mais ce n’est pas vraiment son état de forme qui a fait parler ces derniers jours, puisque le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain s’est retrouvé au centre de débats assez surprenants.
Qui ne rêverait pas d’avoir Antoine Dupont ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, le rugbyman de 28 ans ferait saliver n’importe quel club. Il est toutefois sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en juin 2027 et on le voit mal changer pour le moment, même si un projet fou a été évoqué récemment.
La folle rumeur Dupont
Midi Olympique a lancé un énorme feuilleton, annonçant que le milliardaire français Pierre-Édouard Stérin rêverait de s’attacher les services d'Antoine Dupont. Nouveau propriétaire du Biarritz Olympique, il aimerait offrir une fin de saison dorée au demi de mêlée sur la côte basque, avec un projet Brennus 2032. Pourtant, ce dossier pourrait déjà tomber à l’eau, puisque le bi-hebdomadaire nous apprend que le BO pourrait une nouvelle fois changer de propriétaire !
Déjà la fin pour Biarritz ?
Il s'agit de la famille Bovis, connue pour avoir fait fortune dans les transports et l’immobilier. « Je vous confirme que nous sommes dans une phase d’étude, qui n’est pas que financière » a déclaré Alexandre Bovis, lâchant déjà un indice clair concernant ce que pourrait être le nouveau projet du Biarritz Olympique. « Nous n’avons pas les moyens de M. Stérin, nous ne sommes pas milliardaires. Nous sommes juste une famille qui a commencé de rien, de zéro. Nous avons des clubs de football que nous avons pris très bas et que nous avons ramené dans l’élite pour la section féminine. Nos garçons sont en Nationale 1, ils possèdent le statut professionnel ».