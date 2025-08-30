Antoine Dupont avec un milliardaire, le coup de théâtre ?

Axel Cornic

Toujours absent à cause de sa blessure au genou, Antoine Dupont revient tout doucement en vue d’un possible retour au cours du mois de novembre prochain. Mais ce n’est pas vraiment son état de forme qui a fait parler ces derniers jours, puisque le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain s’est retrouvé au centre de débats assez surprenants.

Qui ne rêverait pas d’avoir Antoine Dupont ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, le rugbyman de 28 ans ferait saliver n’importe quel club. Il est toutefois sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en juin 2027 et on le voit mal changer pour le moment, même si un projet fou a été évoqué récemment.

La folle rumeur Dupont Midi Olympique a lancé un énorme feuilleton, annonçant que le milliardaire français Pierre-Édouard Stérin rêverait de s’attacher les services d'Antoine Dupont. Nouveau propriétaire du Biarritz Olympique, il aimerait offrir une fin de saison dorée au demi de mêlée sur la côte basque, avec un projet Brennus 2032. Pourtant, ce dossier pourrait déjà tomber à l’eau, puisque le bi-hebdomadaire nous apprend que le BO pourrait une nouvelle fois changer de propriétaire !