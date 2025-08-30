Antoine Dupont, le nouveau coup dur !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou contractée pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Antoine Dupont va manquer le début de saison avec le Stade toulousain. Et comme si cela ne suffisait pas, Ugo Mola sera également privé de Teddy Thomas, touché lors d’un match amical contre Vannes.

Antoine Dupont va devoir patienter encore un peu avant de pouvoir reprendre la compétition. Gravement touché au genou en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, qu'il a remporté avec le XV de France, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain devra donc se passer de ses services pour le début de saison. Et comme si cela ne suffisait pas, Ugo Mola va être privé d’un autre élément.

Teddy Thomas rejoint Antoine Dupont à l'infirmerie Comme le rapporte Sports.fr, Teddy Thomas devrait très probablement manquer le début de saison. Absent contre Bayonne, le joueur de 31 ans aurait été touché lors du match amical contre Vannes. « Il s’est blessé lors du match contre Vannes, il va avoir quelques semaines de repos, je pense » a d’ailleurs confirmé Jean Bouilhou, entraîneur des avants du Stade toulousain. Ugo Mola devra donc se passer de sa recrue estivale en plus d’Antoine Dupont pour le début de saison.