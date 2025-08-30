«Tout le monde va vouloir nous abattre», le PSG sauvé par le Stade Toulousain ?

Axel Cornic

La saison dernière a marqué l’histoire du Paris Saint-Germain, avec la victoire en Ligue des Champions. Mais le plus dur commence pour Luis Enrique, qui va désormais devoir trouver des nouveaux leviers pour relancer son équipe. Et il pourrait bien s’inspirer de ce qui se fait de mieux dans un autre sport à savoir le rugby avec le Stade Toulousain, habitué à tout rafler.

Très critiqué depuis sa signature, en 2023, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord. Il semble être plus que jamais au centre du projet QSI au PSG, mais l’avenir pourrait réserver quelques mauvaises surprises. Car certains se demandent si l’Espagnol saura trouver les moyens de redynamiser son effectif, pour renouer avec la victoire.

« Le danger c’est de se dire que tu l’as fait » Sur le plateau des Grandes Gueules du sport ce samedi, Cédric Heymans pense que Luis Enrique ferait bien de s’inspirer de ce qu’a pu faire Guy Novès au rugby, du côté du Stade Toulousain. « Un fois que tu as gagné, que t’as soulevé le Brennus, il nous prenait dans la boite de nuit et nous disait : “Attention !”, “On est la cible”, “Tout le monde va vouloir nous abattre” (...) Le danger c’est de se dire que tu l’as fait » a expliqué l’ancien ailier, qui a remporté deux Boucliers de Brennus sous les couleurs du club haut-garonnais.