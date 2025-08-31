Antoine Dupont quitte Toulouse, la folie à 3M€ qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Récemment, Antoine Dupont s’est permis une petite folie. Le demi de mêlée de 28 ans a quitté Toulouse pour déménager en Gironde. Le joueur vedette du Stade toulousain s’est offert une villa luxueuse, estimée à 3M€. Cependant, la demeure provoquerait la colère des citoyens, dont le quotidien a été bouleversé par l’arrivée du capitaine du XV de France.

Antoine Dupont ne sera pas de retour sur un terrain de rugby avant quelques semaines. Gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations, le capitaine du XV de France ne devrait pouvoir reprendre la compétition qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain devra donc démarrer la saison sans lui. Ugo Mola devra très probablement aussi se passer de Teddy Thomas et Nelson Epée. Antoine Dupont, de son côté, pourra profiter de sa convalescence pour jouir de sa nouvelle villa.

Des problèmes de voisinage pour Antoine Dupont ? Comme le rapporte Newsly, Antoine Dupont a quitté Toulouse pour s’installer en Gironde. Le joueur vedette du Stade toulousain s’est offert une luxueuse demeure au Pyla, à La Teste-de-Buch. La résidence de 310 mètres carrés, installée sur un terrain 1 200 mètres carrés surplombant le bassin d’Arcachon, a coûté près de 3M€ au demi de mêlée de 28 ans. Cette dernière aurait néanmoins provoqué la colère des citoyens, dont le quotidien aurait été bouleversé par cette folie.