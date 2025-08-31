Antoine Dupont - UBB : C'est la panique pour le XV de France !

Axel Cornic

Blessé au genou depuis mars dernier, Antoine Dupont a clairement annoncé qu’il ne sera pas là pour les test-matchs du mois de novembre, ratant notamment e choc contre l’Afrique du Sud. Un coup dur pour Fabien Galthié, qui pourrait bien voir un autre de ses demis de mêlée déclarer forfait pour le XV de France.

Décidément, la saison ne début pas de la meilleure des manières pour l’UBB. Le finaliste malheureux de la dernière édition du Top 14 collectionne les blessures cet été et pourrait bien être privé de ses cadres pour les premières journées. C’est notamment le cas d’Adam Coleman, de Lachlan Swinton, de Rohan Van Rensburg ou encore de Pablo Uberti.

Lucu absent 2 mois ! Mais le véritable coup dur n’est arrivé que tout récemment. Pour son dernier match amical avant la reprise du Top 14 dans une semaine, l’UBB a remporté la victoire contre Montauban (28-35), mais pourrait bien avoir perdu Maxime Lucu ! D’après les informations de Sud-Ouest, le demi de mêlée souffrirait d’une rupture d’un tendon du pouce et a dû rapidement se faire opérer. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 2 mois, avec Yannick Bru qui va devoir compter sur Martin Page-Relo et Valentin Hutteau pour le remplacer.