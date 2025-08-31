UBB : Le transfert surprise qui va menacer une star !

Axel Cornic

Après avoir souvent joué les outsiders, l’Union Bordeaux-Bègles a enfin remporté un titre la saison dernière, avec la Champions Cup. De quoi galvaniser certaines stars de l’équipe à donner plus comme Matthieu Jalibert, qui pourrait toutefois voir son avenir se compliquer sur les rives de la Garonne.

Avec un Stade Toulousain plus fragilisé que jamais, avec notamment l’absence d’Antoine Dupont, l’UBB semblait enfin pouvoir briser l’hégémonie rouge et noire sur le Top14. Finalement, les hommes de Yannick Bru ont échoué tout au bout du suspense, avec Toulouse qui a soulevé son troisième Bouclier de Brennus en trois ans.

« On est un peu plus respecté et craint » Les Bordelo-bèglais ont pu toutefois se consoler en remportant le premier titre de leur histoire, avec la Champions Cup. Un succès qui va avoir un gros impact sur le projet de l’UBB, comme l’a souligné Matthieu Jalibert. « Les titres font grandir et donnent beaucoup de confiance au club. On est aussi un peu plus respecté et craint. Mais les compteurs sont remis à zéro donc à nous de garder les pieds sur Terre, travailler et croire en ce qu'on fait » a expliqué l’ouvreur de 26 ans, au média L’Envers du Maillot.