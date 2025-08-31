Coup de tonnerre, l'UBB perd «un joueur spécial» !

Axel Cornic

A moins d’une semaine de la reprise du Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles a vu son infirmerie se remplir d’un coup, avec plusieurs cadres qui se sont récemment blessés. C’est le cas du capitaine Maxime Lucu, qui sera out pour les deux prochains mois, mais également d’une autre valeur sûre de la ligne des trois-quarts.

La pression monte. Dans seulement quelques jours va débuter une nouvelle saison de Top 14, avec le Stade Toulousain qui va remettre son titre en jeu. Battus lors des deux dernières finales, les hommes de Yannick Bru ont bien l’intention d’inverser la tendance, mais on ne peut pas vraiment dire que l’intersaison ait été tendre avec l’UBB.

C’est l’hécatombe à Bordeaux L’infirmerie est en effet déjà pleine ! On y retrouve notamment Adam Coleman, Lachlan Swinton, Rohan Van Rensburg et Pablo Uberti, sans oublier Ben Tameifuna et Jean-Luc Du Preez qui sont avec leurs sélections. Un nouveau blessé de taille s’est ajouté à la liste, puisque Maxime Lucu a été victime d’une rupture d’un tendon du pouce et devrait être absent au moins pour les deux prochains mois. Et pour ne rien arranger, une autre star de l’UBB pourrait manquer les premières journées de Top 14 et notamment le choc du week-end prochain contre La Rochelle.