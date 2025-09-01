Antoine Dupont, le grand changement !

Pierrick Levallet

Le Stade toulousain va devoir se passer d’Antoine Dupont pour le début de saison. Le demi de mêlée de 28 ans est toujours convalescent après sa grave blessure au genou survenue en mars dernier. Les Rouge-et-Noir ont ainsi apporté un changement majeur dans leur préparation pour pallier l’absence du capitaine du XV de France.

Antoine Dupont va devoir encore prendre son mal en patience avant de pouvoir faire son retour sur un terrain de rugby. Le demi de mêlée de 28 ans s’est gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations en mars dernier, et ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain sera donc privé du capitaine du XV de France pour le début de saison. De ce fait, les Rouge-et-Noir ont apporté un changement majeur dans leur préparation pour pallier l’absence de leur joueur vedette.

«On sent que le groupe est prêt» « La défense ? Oui, c’était quelque chose qu’on voulait imprimer, monter fort en défense, ça a été le cas. On a mis cette équipe de Bayonne sur le reculoir à plusieurs reprises. On a récupéré des ballons sur ça. La ligne de trois-quarts faite de jeunes joueurs a tenu le haut du pavé sur la première mi-temps. Ils ont fait des bonnes choses. On sent que le groupe est prêt et qu’on a bien bossé malgré la courte préparation » a ainsi confié Jean Bouilhou, entraîneur des avants du Stade toulousain, dans un entretien pour La Dépêche.