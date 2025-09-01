L’annonce est lâchée à Toulouse, «un dernier gros défi» avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

Longtemps considéré comme l’un des plus grands talents du rugby français, Teddy Thomas a décidé de quitter La Rochelle à la fin de son contrat. L’ailier ou centre a signé pour le Stade Toulousain d’Antoine Dupont et tout le monde a déjà hâte de voir ce qu’il va faire.

C’est sans aucun doute l’une des signatures les plus intéressantes de l’intersaison. Après le Biarritz Olympique, le Racing 92 et La Rochelle, Teddy Thomas décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, avec une signature au Stade Toulousain. Et rarement un joueur n’aura autant collé au style de jeu de son nouveau club, avec l’international français qui pourrait totalement se relancer à Toulouse.

« A la fin de mon contrat, j’irai sur mes 35 ans » Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, il a d’ailleurs laissé entendre que ce contrat jusqu’en 2028 pourrait être le dernier de sa carrière. « Je n’y pense pas forcément, mais ça reste des maths. A la fin de mon contrat, j’irai sur mes 35 ans. Je ne vais pas être éternel » a expliqué Teddy Thomas. « Je le prends en tout cas comme un dernier gros défi. Je crois que je n’ai jamais été autant excité dans ma carrière d’arriver dans une nouvelle équipe avec un nouveau challenge comme ça ».