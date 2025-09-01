«Ça fait ch*er», Ntamack et le Stade Toulousain l’ont dégoûté !

Même sans Antoine Dupont, blessé au genou, le Stade Toulousain a réussi à remporter le Top 14. Mené notamment par Romain Ntamack, le groupe d’Ugo Mola a fait tomber l’UBB au terme d’un scénario complètement fou. Alors que le titre de champion de France s’est joué au bout des prolongations, c’est donc Toulouse qui a été le plus fort. Au grand dam du Bordelais, Damien Penaud.
Après avoir remporté la Coupe d’Europe, ayant notamment éliminé le Stade Toulousain en demi-finale, l’UBB souhaitait faire le doublé et remporter le Top 14. En finale du championnat de France, on avait d’ailleurs le droit entre Romain Ntamack et ses coéquipiers ainsi que la bande à Maxime Lucu et Matthieu Jalibert. Mais voilà que cette fois, ça a penché en faveur du Stade Toulousain. Ça fait donc un nouveau Bouclier de Brennus pour la formation dirigée par Ugo Mola qui a donc battu l’UBB au terme des prolongations.
« Ça fait chier. On revient de loin »
Le scénario a donc été cruel pour l’UBB, qui avait réussi à remonter le Stade Toulousain pour arracher les prolongations. Ça n’a finalement pas été suffisant. Au grand dam de Damien Penaud. Pour L’Equipe, revenant sur cette finale de Top 14, le Bordelais a confié : « Ça fait chier. On revient de loin. On était menés de dix points puis on s'arrache pour s'offrir une prolongation en les mettant à faute. Psychologiquement, j'ai même eu la sensation qu'on avait pris le dessus lors de la première période de la prolongation. Sauf qu'on ne parvient pas à scorer. Le match bascule à ce moment-là. Ensuite, ils reprennent l'ascendant et ils marquent... Mais je n'ai pas de regret. On a tout donné. Le meilleur a gagné ».
« Le 59-3, j'avais honte »
En 2024, l’UBB et Damien Penaud avaient déjà perdu lourdement en finale du Top 14 face au Stade Toulousain (59-3). « Quelle est la défaite la plus difficile à digérer ? Le 59-3, j'avais honte. C'était compliqué, même si cette rouste nous a sans doute aidés à rebondir. Maintenant, j'en rigole. C'est le sport, il faut passer à autre chose. On s'est fait humilier. Ça arrive à tout le monde », a confié le Bordelais.