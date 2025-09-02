Officiel - Christophe Urios : C'est signé, son mariage le rend dingue !

Axel Cornic

Après une longue période très décevante, l’ASM Clermont Auvergne s’est refait une place parmi les grands la saison dernière, en se qualifiant pour les phases finales du Top 14. Mais ce n’est que le début, puisque Christophe Urios a bien l’intention de continuer à développer son projet, autour notamment de son capitaine Baptiste Jauneau.

La saison n’a même pas commencé, mais Clermont a déjà bouclé un très gros coup. Courtisé par les plus grosses écuries du Top 14, dont l’UBB ou encore le RCT, Baptiste Jauneau a décidé de rester en Auvergne. Le demi de mêlée de 21 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2028, confirmant sa place centrale au sein du projet de Christophe Urios.

« Mon histoire à Clermont n’était pas terminée, en somme » Dans un long entretien accordé à Rugbyrama, il est revenu sur ce choix de signer un nouveau contrat avec Clermont. « Il y a cinq ans que je suis arrivé à Clermont et je vois une évolution claire dans ce projet. Partir en plein milieu de cette aventure, je ne l’imaginais pas » a confié Jauneau. « Il y a aussi beaucoup de jeunes à l’ASMCA, comme Killian Tixeront, Léon Darricarrère ou Barnabé Massa, sur lesquels le club s’appuiera ces prochains mois pour construire. Mon histoire à Clermont n’était pas terminée, en somme ».