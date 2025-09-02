Antoine Dupont, le coup de pression pour son retour !

Axel Cornic

Sans son capitaine Antoine Dupont, le Stade Toulousain a réussi à soulever son troisième Bouclier de Brennus en trois ans, battant l’Union Bordeaux-Bègles de Matthieu Jalibert et de Maxime Lucu (39-33). Mais le plus dur doit arriver, puisque tous les observateurs voient les Haut-garonnais remporter une nouvelle fois le Top 14 cette saison.

Dans seulement quelques jours, une nouvelle saison de Top 14 va débuter. Et tous les yeux sont déjà tournés vers le Stade Toulousain, qui va devoir défendre son titre. Ce ne sera pas simple et surtout en début de saison, puisque Ugo Mola sera privé de nombreux cadres, avec notamment les blessure longue durée d’Antoine Dupont ou encore de Peato Mauvaka.

« Il est évident que le Stade Toulousain est favori » Mais pour Olivier Magne il n’y a aucun doute, le Stade Toulousain est le grand favori pour aller chercher un nouveau Bouclier de Brennus. « Au regard de la domination de ce club ces dernières années, il est évident que le Stade Toulousain est favori à sa propre succession. Les Toulousains ont tellement de ressources, tellement de qualités au sein de leur effectif et surtout toujours un peu d’avance sur les autres clubs qu’il est logique de les retrouver là. Aucune surprise pour moi » a expliqué l’ancien troisième-ligne du XV de France, dans les colonnes du Midi Olympique.