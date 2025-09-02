C’était chaud, Christophe Urios a failli se faire larguer !

Axel Cornic

A Clermont depuis un an et demi, Christophe Urios tente de redorer le blason d’un club qui a beaucoup compté dans le rugby français, mais qui connaît une période assez compliquée depuis quelques saisons. Sous contrat jusqu’en 2027, avec une option pour 2028, il va pouvoir poursuivre son travail en comptant notamment sur son capitaine, le jeune Baptiste Jauneau.

Au printemps dernier, on était très heureux de voir enfin l’ASM Clermont Auvergne revenir dans les phases finales du Top 14. mais ce n’est que le début ! Car Christophe Urios compte bien faire mieux cette saison, avec des débuts qui s’annoncent pourtant très chauds. Pour la 1ere journée de Top 14, ses hommes accueilleront en effet le Champion en titre du Stade Toulousain, avant de se déplacer à La Rochelle le week-end suivant.

« J'ai beaucoup réfléchi » Tout aurait pourtant pu basculer à l’intersaison. Capitaine et plus grand talent de l’équipe, Baptiste Jauneau a en effet avoué avoir hésité avant de prolonger son contrat jusqu’en 2028. « J'ai beaucoup réfléchi. C'était très compliqué, j'avais les deux clubs (Clermont et Toulon) au téléphone tout le temps, les entraîneurs, les présidents... Après, tu en parles avec ta famille, tes amis, et tu y penses seul, personnellement » a expliqué le demi de mêlée et capitaine de Clermont, dans les colonnes de L’Équipe.