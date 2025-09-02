Antoine Dupont : Le calvaire continue à Toulouse !

Axel Cornic

La nouvelle saison de Top 14 approche à grands pas, avec un choc dès la première journée pour le Stade Toulousain, qui se déplacera sur la pelouse de Clermont. Mais Ugo Mola sera privé de nombreux cadres, avec notamment Antoine Dupont dont le retour n’est prévu que pour le mois de novembre prochain.

Les vacances sont presque terminées. Après avoir quitté le Stade Toulousain victorieux sur la pelouse du Stade de France en juin dernier, on va très vite le revoir pour la nouvelle saison de Top 14. les Haut-garonnais vont devoir défendre leur titre, avec une concurrence qui s’est renforcée, notamment du côté de l’UBB et du RCT.

L’infirmerie est déjà pleine à Toulouse Pour la première journée de championnat ce week-end, les hommes d’Ugo Mola se déplaceront à Clermont, ce qui n’est pas vraiment le meilleur des matchs pour débuter. Et ça ne va vraiment pas être simple, puisque le Stade Toulousain sera privé de pas mal de cadres ! Évidemment, on ne reverra pas Antoine Dupont avant le mois de novembre, tout comme Peato Mauvaka, qui devrait lui revenir pour décembre ou janvier 2026. Blessés en fin de saison dernière, Ange Capuozzo et Mathis Castro-Ferrreira seront également absent, mais devraient revenir au cours des prochaines semaines. Il ne faut également pas oublier les internationaux argentins Juan Cruz Mallia, Santiago Chocobares et Tomas Rapetti, qui disputent le Rugby Championship avec leur sélection.