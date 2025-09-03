Mercato - L’UBB signe un grand nom du XV de France : «Ça s’est réglé en deux jours»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'UBB avait officialisé une grande nouvelle pour son mercato le 1er juillet dernier, puisque Damian Penaud avait signé une prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec le club girondin. L'ailier du XV de France s'est livré sur les coulisses de ce choix et avoue n'avoir pas hésité une seule seconde avant de continuer l'aventure avec l'UBB.

Présent à l'UBB depuis 2023 où il a réussi à s'imposer comme un joueur incontournable, Damian Penaud (28 ans) est un joueur qui compte, autant en Top 14 que sous la tunique du XV de France. L'ailier international avait d'ailleurs opté pour un choix fort début juillet en prolongeant son contrat jusqu'en 2028 avec le club girondin, et il avoue dans un entretien accordé à L'EQUIPE ne pas avoir hésité longtemps avant de rempiler avec l'UBB.

« Je n'avais aucune raison de partir » « Une évidence ? C'est ça ! Tout s'est fait naturellement, sans hésitation. Je n'avais aucune raison de partir. Je sors de deux très belles saisons, même si la première s'est terminée sans titre et un sacré coup derrière la tête (défaite 59-3 face à Toulouse en finale du Top 14, le 28 juin 2024). Mais la seconde a été incroyable avec le titre européen. Je suis bien ici. Partir ne m'a pas traversé l'esprit. La prolongation s'est réglée en deux jours », assure Penaud, très attaché au projet mis en place du côté de l'UBB.