«On s’est emmerdé», le coup de gueule de Christophe Urios !

Déçu par la fin de la saison passée, Christophe Urios a mis l’accent sur la régularité pendant la pré-saison à l’ASM Clermont Auvergne. Le manager de 59 ans estimait que ce détail avait fait défaut à son équipe et a donc souhaité le corriger. Le coach clermontois s’est toutefois permis un coup de gueule à quelques jours du coup d’envoi de la nouvelle saison.

À l’ASM Clermont, la saison dernière a eu des allures de montagnes russes. Les Auvergnats sont passés de la joie d’une qualification in-extremis pour les phases finales du Top 14 à la déception d’une élimination dès les barrages. Christophe Urios n’avait d’ailleurs pas caché son amertume, pointant du doigt le manque de régularité de son équipe. Le manager de 59 ans a donc fait travailler ses joueurs sur ce point pendant la pré-saison. Et globalement, le coach clermontois a été satisfait des progrès de ses joueurs. Il s’est toutefois permis un coup de gueule, à quelques jours du premier match de la nouvelle saison de Top 14 contre le Stade toulousain.

«On a pris des essais faciles» « Je trouve que dans les zones de décision, on n'a pas été bon. Je nous ai trouvés lents. Lents dans les soutiens, dans les transitions. On a une semaine pour ne plus l'être, parce que les autres (Toulouse, dimanche, NDLR) ne le seront pas. On a pris des essais faciles notamment sur le champ profond et dans le jeu au pied dans le dos où on s'est emmerdé. Je pense que c'est un secteur où les Toulousains vont sûrement appuyer » a lancé Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.