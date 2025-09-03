Antoine Dupont signe loin de Toulouse : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

S'il fait aujourd'hui les beaux jours du Stade Toulousain, Antoine Dupont avait pourtant recalé le club de la Ville Rose à deux reprises au tout début de sa carrière pour privilégier des signatures à Auch puis au Castres Olympique. Le demi de mêlée du XV de France s'est confié sans détour à ce sujet, et ne semble rien regretter de ses différents choix.

S'il fait aujourd'hui les beaux jours du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont (28 ans) a traversé une longue route avant d'en arriver là. La star des Bleus avait en effet fait ses gammes à Auch (2011-2014) puis au Castres Olympique (2014-2017) avant de signer à Toulouse et de prendre une dimension internationale. Et dans un entretien accordé à GQ en 2021, Dupont révélait d'ailleurs avoir recalé plusieurs fois les dirigeants toulousains par le passé...

« Le Stade Toulousain m’avait déjà contacté » « Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait déjà contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! Je suis donc parti à Auch, j’ai fait mon lycée et trois ans là-bas. Quand j’ai 18 ans, le club est descendu en Fédérale 1, il a donc perdu son statut professionnel. C’est ce qui m’a poussé à partir, sinon je serais resté », indique Antoine Dupont, qui avait donc opté pour Castres plutôt que le Stade Toulousain après son passage à Auch.