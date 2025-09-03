Antoine Dupont signe loin de Toulouse : Il dit tout !

S'il fait aujourd'hui les beaux jours du Stade Toulousain, Antoine Dupont avait pourtant recalé le club de la Ville Rose à deux reprises au tout début de sa carrière pour privilégier des signatures à Auch puis au Castres Olympique. Le demi de mêlée du XV de France s'est confié sans détour à ce sujet, et ne semble rien regretter de ses différents choix.
S'il fait aujourd'hui les beaux jours du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont (28 ans) a traversé une longue route avant d'en arriver là. La star des Bleus avait en effet fait ses gammes à Auch (2011-2014) puis au Castres Olympique (2014-2017) avant de signer à Toulouse et de prendre une dimension internationale. Et dans un entretien accordé à GQ en 2021, Dupont révélait d'ailleurs avoir recalé plusieurs fois les dirigeants toulousains par le passé...
« Le Stade Toulousain m’avait déjà contacté »
« Quand j’avais 14 ou 15 ans, le Stade Toulousain m’avait déjà contacté, mais j’étais dans mon collège à Lannemezan et je ne me voyais pas du tout partir à la ville. Ma mère ne voulait pas que je parte non plus, ça tombait bien ! Je suis donc parti à Auch, j’ai fait mon lycée et trois ans là-bas. Quand j’ai 18 ans, le club est descendu en Fédérale 1, il a donc perdu son statut professionnel. C’est ce qui m’a poussé à partir, sinon je serais resté », indique Antoine Dupont, qui avait donc opté pour Castres plutôt que le Stade Toulousain après son passage à Auch.
Dupont a recalé Toulouse une deuxième fois
« Pas mal de clubs m’ont contacté, dont Toulouse, encore une fois. Mais je n’ai pas vraiment réfléchi à l’offre sportive, j’avais eu des contacts avec des gens qui s’occupaient du contre de formation et des Espoirs. Mais aucun avec ceux de l’équipe première. Alors qu’à Castres oui, avec Serge Milhas, qui était l’entraîneur principal. Il m’avait dit que je serai troisième 9 (poste de demi de mêlée, ndlr) avec Rory Kockott et Cédric Garcia. Kockott allait être international donc je savais que j’allais jouer dès ma première année en pro. C’est ça qui m’a motivé. Et ce fut le cas puisque j’ai même joué avant qu’il parte en équipe de France. Ma première saison pro j’ai dû faire douze matches, mon choix a donc été payant. Jouer aussi jeune m’a aidé pour la suite », poursuit Antoine Dupont, qui avait fini par rejoindre le Stade Toulousain trois ans plus tard, en 2017.