Antoine Dupont de retour : Son remplaçant prêt à claquer la porte ?

Indisponible pour encore plusieurs semaines, Antoine Dupont ne devrait pas retrouver la compétition avec le Stade Toulousain avant novembre. Cela laisse encore un peu de temps à Paul Graou pour prendre la lumière car une fois le champion olympique de retour, le demi de mêlée de 28 ans va retrouver son rôle de doublure. Pourtant, Graou a montré qu’il pouvait prétendre au XV de France. Ne ferait-il alors pas mieux de quitter Toulouse et l’ombre de Dupont ?

Sans Antoine Dupont, le Stade Toulousain a pu compter sur un excellent Paul Graou. Doublure de la star du rugby français, il a jusqu’à présent assuré un intérim parfait. Graou a ainsi été l’auteur de très belles performances. De qui lui permettre de prétendre au XV de France ? Pour cela, il faudrait disputer les gros matchs et avec le prochain retour d’Antoine Dupont, ça ne devrait plus être le cas. Faudrait-il alors quitter le Stade Toulousain pour rêver d’intégrer le groupe de Fabien Galthié ?

« C’est sûr que ça peut se réfléchir » A l’occasion de son passage sur RMC pour le Super Moscato Show, Paul Graou a d’ailleurs été interrogé sur un possible départ du Stade Toulousain pour rêver du XV de France. C’est alors que la doublure d’Antoine Dupont a confié : « C’est sûr que ça peut se réfléchir. Le contre exemple c’est la blessure d’Antoine l’année dernière qui a fait que ce genre de matchs que je ne pensais pas jouer, j’ai joué et force est de constater, on a gagné le Top 14. C’est que c’est faisable. Je sais que si Antoine est là, ça sera plus compliqué forcément ».