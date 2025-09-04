Grande nouvelle pour Antoine Dupont, la date est fixée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains depuis mars dernier en raison d'une grosse blessure contractée avec le XV de France en Irlande, Antoine Dupont poursuit sa rééducation afin de pouvoir reprendre la compétition le plus rapidement possible. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain a annoncé une bonne nouvelle avec un retour prévu pour fin novembre.

Comme ce fut déjà le cas en 2018, Antoine Dupont (28 ans) avait contracté une grave blessure au genou en mars dernier (rupture des ligaments croisés) alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Le demi de mêlée du Stade Toulousain travaille depuis dans l'ombre avec une rude rééducation afin de pouvoir retrouver au plus vite la compétition, et Dupont a d'ailleurs fait une annonce majeure à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet dernier.

Dupont revient en novembre En effet, la star du XV de France indique un retour très probable à la compétition en novembre, plutôt en fin de mois : « Ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là », indique Antoine Dupont. Mais le demi de mêlée toulousain préfère néanmoins déclarer forfait pour les tests-matchs de ce mois de novembre avec le XV de France par mesure de sécurité et afin d'éviter toute rechute prématurée.