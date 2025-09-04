«Pas envie», Antoine Dupont veut dire non à Toulouse

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande star du rugby français et désormais considéré comme un people à part entière, Antoine Dupont a donc du mal à passer incognito dans la rue ou lorsqu'il passe un moment de détente avec ses proches au restaurant. Le demi de mêlée du XV de France avoue d'ailleurs que parfois, dans son quotidien à Toulouse, il a envie de dire non aux sollicitations afin de rester tranquille...

Il est souvent compliqué pour les personnalités de passer inaperçues dans les lieux publics, et Antoine Dupont (28 ans) en sait quelque chose. La star du XV de France et du Stade Toulousain peine à garder ses habitudes au restaurant et dans les rues de Toulouse, lui qui est constamment sollicité pour une photo ou un autographe. Et dans un entretien accordé au Parisien en juillet dernier, Antoine Dupont avouait d'ailleurs qu'il avait parfois envie de dire non aux gens qu'il croise dans les rues de la Ville Rose pour rester tranquille avec ses proches.

« Parfois, on n’a pas envie de s’arrêter » « Je suis très souvent en centre-ville à Toulouse, pour boire des cafés avec mes potes par exemple. Après, j’ai une belle collection de casquettes et de lunettes, histoire d’être plus discret. Ça fait partie du jeu. Évidemment que parfois, on n’a pas envie de s’arrêter faire des photos. Mais d’un autre côté, c’est positif. Les gens viennent vous féliciter, sont contents de nous voir, c’est dur de dire non. On ne peut pas avoir les avantages des opportunités, et ne pas le rendre de l’autre côté », confie Antoine Dupont.