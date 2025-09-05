Antoine Dupont est «inconscient», l’incroyable anecdote !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Triple champion de France en titre, le Stade Toulousain pourrait donc aller chercher un 4ème Bouclier de Brennus consécutif, égalant ainsi son record entre 1994 et 1997. Est-ce alors un objectif pour les coéquipier de Romain Ntamack avant le début de ce nouvel exercice ? Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, a été très clair à ce propos, livrant au passage une anecdote sur Antoine Dupont.

A partir de ce samedi 6 septembre, la saison de Top 14 reprend ses droits. Pour le Stade Toulousain, ça va commencer par un déplacement sur la pelouse de l’ASM Clermont de Christophe Urios. Le début d’un long parcours donc pour les joueurs d’Ugo Mola pour tenter de conserver leur couronne. Champion de France la saison dernière, le Stade Toulousain reste d’ailleurs sur 3 Bouclier de Brennus consécutifs. L’idée est-il donc d’aller en chercher un 4ème ?

Un 4 à la suite pour le Stade Toulousain ? A l’aube de cette nouvelle saison de Top 14, Ugo Mola a été interrogé sur cette quête d’un 4ème titre de champion de France consécutif. Dans un entretien pour L’Equipe, l’entraîneur du Stade Toulousain a tout d’abord confié : « Il n'y a jamais eu ici de réunion pour dire : ''L'objectif est...'' Le Stade Toulousain a connu quatre générations marquantes au regard des titres accumulés. Celle des années 20, 80, 90 et 2000. L'actuelle est la cinquième ».