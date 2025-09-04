Antoine Dupont grièvement blessé, le message fort envoyé !

Le 28 juin dernier, au Stade de France, se disputait la finale du Top 14. Alors que le Stade Toulousain et l’UBB s’affrontaient pour soulever le Bouclier de Brennus, ce sont les joueurs d’Ugo Mola qui l’ont emporté (39-33). Un succès d’ailleurs remporté sans Antoine Dupont, depuis quelques mois déjà. Un message fort comme l’a souligné Paul Graou, demi de mêlée toulousain et remplaçant de Dupont.
Après avoir été battu par l’UBB en demi-finale de la Coupe d’Europe, le Stade Toulousain a su prendre sa revanche. Celle-ci s’est ainsi déroulée en finale du Top 14, rien que ça. Les coéquipiers de Romain Ntamack sont ainsi allé soulever un nouveau Bouclier de Brennus, l’emportant après les prolongations face aux Bordelais. Un succès du Stade Toulousain auquel Antoine Dupont a assisté… des tribunes du Stade de France.
« Là, c'était fort de montrer que nous pouvons gagner sans Antoine »
Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont n’a pas pu jouer avec le Stade Toulousain pour cette finale du Top 14. Une grosse absence forcément pour Ugo Mola, mais qui n’a donc pas été préjudiciable avec ce titre de champion de France au bout. A ce propos, Paul Graou, qui remplace Dupont, a d’ailleurs confié pour Actu Rugby : « Ce Brennus a une saveur particulière ? Je l'avoue : c'est important d'un point de vue personnel. Mais si vous regardez, les saisons dernières, il nous a aussi manqué des joueurs importants et nous avions gagné des titres. Là, c'était fort de montrer que nous pouvons gagner sans Antoine, même si nous préférons clairement quand il est là. Ce club performe car il sait faire face aux aléas ».
« J'étais hyper détendu, zen »
Forcément, remplacer Antoine Dupont n’est clairement pas simple. Mais voilà que pour cette finale du Top 14, Paul Graou n’était pas le plus stressé : « J'étais hyper détendu, zen, et j'avais envie de profiter car nous avions bossé un an pour se donner les moyens de vivre un tel moment. Je n'avais pas de pression. Je me suis donné à 100% pour ne pas avoir de regrets. Je n'en ai pas eu, et nous avons gagné : tout va donc bien ! ».