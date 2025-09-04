Antoine Dupont grièvement blessé, le message fort envoyé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 28 juin dernier, au Stade de France, se disputait la finale du Top 14. Alors que le Stade Toulousain et l’UBB s’affrontaient pour soulever le Bouclier de Brennus, ce sont les joueurs d’Ugo Mola qui l’ont emporté (39-33). Un succès d’ailleurs remporté sans Antoine Dupont, depuis quelques mois déjà. Un message fort comme l’a souligné Paul Graou, demi de mêlée toulousain et remplaçant de Dupont.

Après avoir été battu par l’UBB en demi-finale de la Coupe d’Europe, le Stade Toulousain a su prendre sa revanche. Celle-ci s’est ainsi déroulée en finale du Top 14, rien que ça. Les coéquipiers de Romain Ntamack sont ainsi allé soulever un nouveau Bouclier de Brennus, l’emportant après les prolongations face aux Bordelais. Un succès du Stade Toulousain auquel Antoine Dupont a assisté… des tribunes du Stade de France.

« Là, c'était fort de montrer que nous pouvons gagner sans Antoine » Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont n’a pas pu jouer avec le Stade Toulousain pour cette finale du Top 14. Une grosse absence forcément pour Ugo Mola, mais qui n’a donc pas été préjudiciable avec ce titre de champion de France au bout. A ce propos, Paul Graou, qui remplace Dupont, a d’ailleurs confié pour Actu Rugby : « Ce Brennus a une saveur particulière ? Je l'avoue : c'est important d'un point de vue personnel. Mais si vous regardez, les saisons dernières, il nous a aussi manqué des joueurs importants et nous avions gagné des titres. Là, c'était fort de montrer que nous pouvons gagner sans Antoine, même si nous préférons clairement quand il est là. Ce club performe car il sait faire face aux aléas ».