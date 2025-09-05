«Il faut partir», le grand changement annoncé pour Dupont et Ntamack ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent sur le banc du Stade Toulousain depuis 2015, Ugo Mola a fait grandir la belle génération symbolisée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Le coach des Rouge et Noir n'envisage pas de quitter le navire pour le moment et affiche son souhait de porter cette génération jusqu'à la prochaine, mais en cas de mauvais résultats, Mola assure qu'il faudra laisser la place.

Vainqueur de cinq des six dernières éditions du Top 14, le Stade Toulousain est sans conteste l'équipe à battre en ce moment dans le championnat français. La génération actuelle, emmenée par Antoine Dupont (28 ans) et Romain Ntamack (26 ans), s'est donc imposée comme l'une des plus belles du club toulousain. Mais le mérite revient également en grande partie à l'entraîneur Ugo Mola, qui a su amener ce groupe au sommet. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, il est d'ailleurs question de son avenir à la tête du Stade Toulousain...

Dupont et Ntamack : Mola veut aller au bout Ugo Mola affiche un souhait clair, celui de continuer encore plusieurs années afin d'aller au bout de cette génération Dupont-Ntamack à Toulouse, et de préparer la suivante : « Je n'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai un contrat. D'ailleurs, sa durée n'a jamais été communiquée et je n'ai jamais vu passer la bonne échéance dans les médias. J'ai envie d'aller au bout de cette génération, mais aussi de préparer la suivante », assure l'entraîneur du Stade Toulousain. Mais qu'en est-il d'un potentiel avenir en tant que sélectionneur du XV de France ?