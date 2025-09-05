Antoine Dupont, le nouveau coup légendaire annoncé !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont devrait faire son retour fin novembre. Le Stade toulousain se serait d’ailleurs lancé un défi légendaire, auquel le demi de mêlée de 28 ans prendra part : remporter un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. Laurent Campistron serait d’ailleurs assez serein à ce sujet.

Antoine Dupont doit encore prendre son mal en patience. Le demi de mêlée de 28 ans, toujours convalescent après sa grave blessure au genou contractée en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, ne devrait être autorisé à reprendre la compétition qu’aux alentours de fin novembre. Le capitaine du XV de France devrait donc prendre part à un défi légendaire que le Stade toulousain s’est lancé. Les Rouge-et-Noir entendraient remporter un quatrième Bouclier de Brennus, ce qui leur permettrait d’établir leur propre record dans le rugby français, établi par la génération Cazalbou dans les années ‘90.

«Il leur manque vraiment ce quatrième Brennus consécutif» Laurent Campistron s’est d’ailleurs montré assez optimiste quant aux chances du Stade toulousain de réaliser ce défi. « Il leur manque vraiment ce quatrième Brennus consécutif pour surpasser cette génération-là. Si ils gagnent cette année, Ugo Mola aura décroché en tout six Brennus et deux coupes d'Europe, cela fait huit titres. Ce serait au-dessus des sept titres remportés par Jérôme Cazalbou par exemple. [...] La préparation courte de Toulouse ? Je suis assez serein. Quand je vois la deuxième mi-temps qu'ils font à Bayonne lors de leur dernier match de préparation, cela me rassure » a confié le journaliste dans des propos rapportés par France Bleu.