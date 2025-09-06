Antoine Dupont : La guerre est déclarée dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Stade toulousain a monopolisé le Bouclier de Brennus depuis l'été 2022, soit le moment où Zach Mercer et les Montpelliérains s'étaient imposés en finale de Top 14 contre le Castres Olympique. L'équipe emmenée par Antoine Dupont est toujours parvenue à faire mieux que le reste de l'élite du rugby français. De retour dans le Top 14 à Toulon, Zach Mercer veut reprendre là où il s'est arrêté avec le MHR en 2022 : un titre de champion de France.

A l'été 2021, Zach Mercer débarquait de Bath Rugby à Montpellier. Au MHR, le troisième ligne du XV de la Rose a disputé 26 matchs des 28 rencontres du pensionnaire de Top 14 héraultais et a même soulevé le Bouclier de Brennus en finale face au Castres Olympique (29-10). Sa saison XXL lui a valu l'Oscar du Midi Olympique à l'été 2022, moment de l'annonce de Gloucester Rugby de sa signature au club anglais pour la saison 2023/2024.

«Une des premières choses que Bernard m'a dite c'est : « je te signe car je veux remporter le Brennus»» Cet été, le président du Rugby club Toulonnais (ou RCT) l'a contacté afin de le relancer en Top 14. Le coup de fil de Bernard Lemaître a fait mouche chez Zach Mercer. Le troisième ligne anglais est prêt à aller chercher un nouveau Bouclier de Brennus détenu par le Stade toulousain et la bande d'Antoine Dupont depuis le sacre de Montpellier en 2022. « Le défi de cette saison me rend heureux, me motive et m'excite. Une des premières choses que Bernard m'a dite c'est : « je te signe car je veux remporter le Brennus. » C'est motivant, on joue au rugby pour ressentir ce genre de pression. Ce n'est pas un poids, juste un bon carburant ».