«Antoine Dupont va partir» : Toulouse annonce son départ à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu sur les pelouses en novembre après quasiment huit mois d'arrêt, Antoine Dupont poursuit sa convalescence et du côté de Toulouse, Ugo Mola annonce la suite de son programme, révélant que le capitaine du XV de France allait notamment quitter à l'étranger dans deux centres de rééducation différents.

Victime d'une rupture des ligaments croisées du genou droit lors du précédent Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont devrait revenir sur les pelouses en novembre prochain après huit mois de convalescence. Cependant, le fait que le capitaine du XV de France s'affiche régulièrement en vacances ou à différents évènements promotionnels avec sa compagne, l'ancienne Miss France Iris Mittenaere. Par conséquent, Antoine Dupont fait régulièrement la Une de la presse people, au point que certains observateurs du rugby se demandent s'il met vraiment tout en place pour que sa rééducation soit optimale. Mais Ugo Mola a défendu son joueur, assurant même qu'il s'apprêtait à quitter la France afin de poursuivre sa remise en forme.

Ugo Mola défend Antoine Dupont « Dès qu’un joueur est blessé plus de six à huit semaines, une partie de sa rééducation ou réathlétisation ne se fait pas au club. On s’est organisé pour que nos joueurs puissent aller chercher de la compétence ailleurs mais aussi se permettre d’avoir une sorte de fraîcheur », assure le coach du Stade Toulousain en conférence de presse, avant de poursuivre.