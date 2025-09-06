Antoine Dupont : Polémique sur sa vie privée, une réponse cash est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa grave blessure au genou survenu en mars dernier durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont fait parler de lui pour sa vie privée et s'impose désormais comme l'une des grandes stars du sport français. Une situation qui lui a valu des critiques, notamment vis-à-vis de sa rééducation. Mais Ugo Mola monte au créneau pour son numéro 9.

Depuis quelques mois, Antoine Dupont fait parler de lui pour sa vie extrasportive. Et pour cause, le capitaine du XV de France est en couple avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere et fait régulièrement la Une de la presse people. Comme toutes les stars, le demi-de-mêlée s'expose également sur les réseaux sociaux lors de ses voyages. Une situation qui a largement été commentée, certains observateurs se demandant comment Antoine Dupont pouvait suivre une rééducation efficace dans ces conditions alors qu'il a subi une rupture des ligaments croisés en mars dernier. Mais Ugo Mola a défendu son joueur.

Ugo Mola monte au créneau pour Dupont ! « Il ne faut pas interpréter des choses qui vous paraissent comme un lot commun et ne pas tomber dans le "Dupont bashing" qu’il y a en ce moment (…) Antoine a la chance de pouvoir s’exposer, de vivre des choses qu’il n’a pas le temps de vivre en tant que rugbyman professionnel dans un club, parce qu’il est blessé et que les week-ends lui sont offerts pour la grande majorité. Mais il est, comme tous les joueurs blessés, présent au club la grande majorité du temps », lance-t-il en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.