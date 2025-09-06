Antoine Dupont : Son départ est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché gravement au genou lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont observe une période de convalescence qui devrait encore durer quelques mois. Le joueur français en profite manque donc la reprise du Top 14 avec le Stade Toulousain, qui a réussi à conserver son titre de champion de France. D'ailleurs, Antoine Dupont va poursuivre sa rééducation à l'étranger prochainement.

Véritable pilier de l'Equipe de France et du Stade Toulousain depuis des années, Antoine Dupont a subi une rupture du ligament croisé du genou. Désigné comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, il vit une belle romance avec Iris Mittenaere depuis plusieurs mois. A l'approche de sa reprise estimée, il s'apprête à entamer la dernière étape de sa convalescence. Proche de son club ces dernières semaines, il va faire un voyage à l'étranger.

Ugo Mola fait une révélation sur Dupont Coach du Stade Toulousain, Ugo Mola était présent en conférence de presse ce vendredi avant la reprise du championnat. Il a évidemment été interrogé sur son joueur référence, absent depuis mars. « Il semble qu’Antoine Dupont a passé davantage de temps au club récemment, contrairement au début de sa rééducation. Que pouvez-vous nous en dire ? Ne vous inquiétez pas, Antoine est souvent avec nous. Là, il va partir dans deux centres de rééducation à l’étranger. Il nous permet aussi d’ouvrir des portes dans des endroits que nous avions envie d’explorer. Et c’est plus facile quand c’est Antoine Dupont que quand c’est Ugo Mola ou Jérôme Cazalbou. Ne tombez pas dans le panneau de croire que chaque fois que vous le voyez en photo, il est absent d’ici » dévoile-t-il face aux journalistes.