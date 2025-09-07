Antoine Dupont va tout gâcher : La relation qui fait peur à ses proches !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En couple avec Iris Mittenaere depuis quelques mois, Antoine Dupont a changé de dimension pour devenir une vraie star même en dehors du rugby. Un nouveau statut qui pourrait le détourner de l'essentiel, à savoir sa carrière de rugbyman. C'est en tout cas ce que craindrait les proches du capitaine du XV de France.

Depuis sa blessure survenue en mars dernier lors du choc en Irlande dans le cadre du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont fait surtout parler de lui pour sa vie privée. Son couple avec Iris Mittenaere est effectivement ultra médiatisé et le capitaine du XV de France vit une vie de star à laquelle il n'avait pas été habitué. Et cette situation commencerait à susciter le doute au sein de son entourage, mais aussi auprès du staff de Fabien Galthié.

Les proches d'Antoine Dupont inquiets ? Ainsi, pour Public, une source confie ses inquiétudes au sujet de la nouvelle vie d'Antoine Dupont : « Le staff de l’équipe de France se questionne sur Antoine Dupont. Son entourage ne voit pas d’un œil très bon cette relation ultra médiatisée. L’ovalie, ce n’est pas le foot, on n’a pas l’habitude des couples bling-bling et du show-off ». Une autre source en rajoute une couche, espérant que la vie privée d'Antoine Dupont et sa relation avec Iris Mittenaere n'auront pas d'impact sur la suite de la carrière du capitaine du XV de France : « La dernière chose dont on a besoin, c’est que le côté privé débarque dans la carrière d’Antoine et le déconcentre ».