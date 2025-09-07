Toulouse remplace Antoine Dupont, l’annonce officielle !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont doit encore attendre quelques semaines avant de pouvoir faire son retour. L’habituel capitaine du Stade toulousain est toujours convalescent après sa grave blessure au genou contractée en mars dernier. De ce fait, Ugo Mola a nommé un autre capitaine pour le match d’ouverture de ce dimanche en attendant le retour du demi de mêlée de 28 ans.

Antoine Dupont va devoir s’armer d’encore un peu de patience. Gravement blessé au genou en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas faire son retour avant fin novembre. Le Stade toulousain va donc faire sans son habituel capitaine pour le match d’ouverture de la nouvelle saison de Top 14 ce dimanche pour l’ASM Clermont Auvergne. Ugo Mola a donc choisi un autre joueur pour remplacer temporairement Antoine Dupont.

Anthony Jelonch remplace Antoine Dupont ! Sur ses réseaux sociaux, le Stade toulousain a annoncé sa composition pour le match face aux hommes de Christophe Urios. Et les Rouge-et-Noir seront menés par Anthony Jelonch, nommé capitaine en l’absence d’Antoine Dupont. Ugo Mola souhaite miser sur l’expérience de son troisième ligne aile de 29 ans pour mener son équipe vers un premier succès qui leur permettrait d’entamer la nouvelle saison de la meilleure des façons.