Toulouse remplace Antoine Dupont, l’annonce officielle !

Antoine Dupont va devoir s’armer d’encore un peu de patience. Gravement blessé au genou en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas faire son retour avant fin novembre. Le Stade toulousain va donc faire sans son habituel capitaine pour le match d’ouverture de la nouvelle saison de Top 14 ce dimanche pour l’ASM Clermont Auvergne. Ugo Mola a donc choisi un autre joueur pour remplacer temporairement Antoine Dupont.
Anthony Jelonch remplace Antoine Dupont !
Sur ses réseaux sociaux, le Stade toulousain a annoncé sa composition pour le match face aux hommes de Christophe Urios. Et les Rouge-et-Noir seront menés par Anthony Jelonch, nommé capitaine en l’absence d’Antoine Dupont. Ugo Mola souhaite miser sur l’expérience de son troisième ligne aile de 29 ans pour mener son équipe vers un premier succès qui leur permettrait d’entamer la nouvelle saison de la meilleure des façons.
Le Stade toulousain vise un coup légendaire
Il faut dire que le Stade toulousain s’est fixé un objectif légendaire pour cet exercice 2025-2026. Les Rouge-et-Noir entendent essayer de décrocher un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. Cet exploit permettrait à la génération Antoine Dupont d’égaler le record établi par celle de Jérôme Cazalbou avec le Stade toulousain dans les années ‘90. Ugo Mola espère donc commencer la saison avec une victoire. Pour cela, le coach de 52 ans a misé sur un mélange d’expérience avec certains cadres et de quelques jeunes joueurs qui s’affirment petit à petit dans le groupe toulousain.