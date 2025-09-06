Antoine Dupont, le coup légendaire qui va tout gâcher ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour la reprise du Top 14 ce week-end, Antoine Dupont ne pourra pas être aux côtés du Stade Toulousain. Le joueur français observe toujours une période de convalescence après sa grave blessure au genou en mars dernier. Son club espère récupérer un 4ème titre consécutif en Top 14, un des grands objectifs de la saison. Mais Guy Novès alerte sur le fait qu'il faut éviter d'être trop focalisé là-dessus.

Ancien sélectionneur du XV de France, Guy Novès s'est confié sur cette nouvelle saison qui commence pour le Stade Toulousain. Le club s'avance pour une saison historique puisqu'un 4ème titre de Champion de France est dans le viseur. Ce serait une performance exceptionnelle mais attention car d'autres équipes pourraient venir contrecarrer le plan des Toulousains. Guy Novès alerte sur un piège qui doit être évité.

Toulouse vise un 4ème Brennus consécutif Malgré son élimination en demi-finales de la Champions Cup contre l'UBB, le Stade Toulousain a résisté aux Bordelais pour s'offrir un nouveau titre de Champion de France. L'objectif sera évidemment de rééditer cet exploit mais les premières semaines devront se faire sans Antoine Dupont. « Le premier piège, ce serait de penser à ce quadruplé. Il ne faut surtout pas être obnubilé par ce résultat qui, s’il est représentatif d’une domination, n’est pas l’objectif immédiat » rappelle toutefois Guy Novès dans un entretien pour Sud-Ouest.