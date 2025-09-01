Une star du XV de France à l’UBB, la signature «sans hésitation» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l’UBB et Damien Penaud, l’histoire ne va pas s’arrêter de sitôt. En effet, le 1er juillet dernier, le finaliste malheureux de la dernière saison du Top 14 officialisait la prolongation du joueur du XV de France. Initialement sous contrat jusqu’en 2026, le voilà désormais lié jusqu’en 2028 avec la formation bordelaise. Une décision logique comme a pu l’expliquer Penaud.

Alors que la saison de Top 14 est sur le point de reprendre, l’UBB va bien évidemment pouvoir compter sur Damien Penaud pour espérer aller chercher le Stade Toulousain. Meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France, l’ailier de 28 ans a paraphé très récemment un nouveau contrat sur les bords de la Gironde. En effet, maintenant lié jusqu’en 2028, Penaud va donc continuer encore un moment avec l’UBB, un club dont il n’avait « aucune raison de partir ».

« Tout s'est fait naturellement, sans hésitation » A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Damien Penaud s’est livré à propos de sa décision de prolonger avec l’UBB. C’est alors que le protégé de Yannick Bru a notamment expliqué : « Une évidence ? C'est ça ! Tout s'est fait naturellement, sans hésitation. Je n'avais aucune raison de partir. Je sors de deux très belles saisons, même si la première s'est terminée sans titre et un sacré coup derrière la tête. Mais la seconde a été incroyable avec le titre européen. Je suis bien ici. Partir ne m'a pas traversé l'esprit. La prolongation s'est réglée en deux jours ».