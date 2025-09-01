Une star du XV de France à l’UBB, la signature «sans hésitation» !  

Entre l’UBB et Damien Penaud, l’histoire ne va pas s’arrêter de sitôt. En effet, le 1er juillet dernier, le finaliste malheureux de la dernière saison du Top 14 officialisait la prolongation du joueur du XV de France. Initialement sous contrat jusqu’en 2026, le voilà désormais lié jusqu’en 2028 avec la formation bordelaise. Une décision logique comme a pu l’expliquer Penaud.
Alors que la saison de Top 14 est sur le point de reprendre, l’UBB va bien évidemment pouvoir compter sur Damien Penaud pour espérer aller chercher le Stade Toulousain. Meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France, l’ailier de 28 ans a paraphé très récemment un nouveau contrat sur les bords de la Gironde. En effet, maintenant lié jusqu’en 2028, Penaud va donc continuer encore un moment avec l’UBB, un club dont il n’avait « aucune raison de partir ».
« Tout s'est fait naturellement, sans hésitation »
A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Damien Penaud s’est livré à propos de sa décision de prolonger avec l’UBB. C’est alors que le protégé de Yannick Bru a notamment expliqué : « Une évidence ? C'est ça ! Tout s'est fait naturellement, sans hésitation. Je n'avais aucune raison de partir. Je sors de deux très belles saisons, même si la première s'est terminée sans titre et un sacré coup derrière la tête. Mais la seconde a été incroyable avec le titre européen. Je suis bien ici. Partir ne m'a pas traversé l'esprit. La prolongation s'est réglée en deux jours ».
« La vie à Bordeaux est vraiment cool »
« Pourquoi l’UBB me correspond tant ? Le club est très bien structuré, je suis entouré de supers joueurs et de supers mecs, de très bons entraîneurs aussi. La vie à Bordeaux est vraiment cool. Quand j'ai quitté Clermont en 2023, j'avais envie de changer d'environnement, de quitter ma zone de confort. Je ne regrette rien. J'ai vécu deux années exceptionnelles. J'espère en vivre d'autres. Ça passera encore par du travail et des sacrifices », a ensuite également confié Damien Penaud, qui ne devrait pas quitter l’UBB de sitôt.