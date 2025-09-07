Antoine Dupont s'en va : La grosse mise au point à Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il s'est blessé au genou, Antoine Dupont fait parler pour sa vie extrasportive et notamment sa nouvelle notoriété en dehors du rugby. Interrogé à ce sujet, Ugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain, assure toutefois que son capitaine est bien présent régulièrement avec les champions de France.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont est pourtant toujours aussi présent dans l'actualité, mais pas pour ses performances sur les terrains. En effet, en couple avec l'ancienne Miss France, Iris Mittenaere, le capitaine du XV de France fait régulièrement la Une de la presse people. Ce qui suscite des doutes et des critiques concernant sa concentration sur sa convalescence et sa rééducation. Mais Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, promet qu'Antoine Dupont travaille sérieusement et qu'il est bien présent régulièrement avec le groupe.

Ugo Mola se prononce sur Antoine Dupont « On vit dans un monde où les réseaux sociaux sont très présents. Ils donnent l’impression qu’Antoine est plus souvent ailleurs qu’à Toulouse. Je peux pourtant vous assurer qu’il passe beaucoup de temps avec nous. Il était par exemple au stage de reprise à Saint-Brieuc. La saison passée, Antoine a joué quatre matchs avec nous avant de se blesser [le 8 mars face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations] », rappelle-t-il dans une interview accordée au JDD, avant de poursuivre.