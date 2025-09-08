UBB : «On le mérite», le craquage en public !

Après la nouvelle défaite en finale du Top 14 contre le Stade Toulousain, l’Union Bordeaux-Bègles s’est relancé en cette nouvelle saison. Les hommes de Yannick Bru ont en effet remporté une victoire à domicile ce samedi, lors de la réception de La Rochelle de Ronan O’Gara (23-18).
Depuis trois ans, le Stade Toulousain domine le Top 14 de la tête et des épaules. Il y a seulement deux équipes qui sont venues gêner les Haut-garonnais et il s’agit de La Rochelle et de l’UBB. Et les deux se rencontraient ce samedi, lors de la première journée du Top 14.
« On a été punis avec le minimum d’efforts de la part de joueurs de classe »
Les Bordelo-bèglais ont confirmé leur statut de favori, puisqu’ils ont remporté la victoire face à des Rochelais qui voulaient se reprendre après une saison dernière extrêmement décevante. Forcément, c’était loin d’être la joie du côté de Ronan O’Gara. « Ce n’est pas un match amical, à Mont-de-Marsan contre Pau. On a vu la différence, on a été punis avec le minimum d’efforts de la part de joueurs de classe. On a besoin de se réveiller un peu et d’avoir un minimum de standards de compétence. C’est une soirée pour avoir beaucoup de regrets, de frustration » a expliqué le manager de La Rochelle.
« Je ne suis pas du tout content du résultat »
« Mais c’est aussi bien de réaliser notre statut, comment on est vus par l’équipe de trois qui arbitre le match. Ça, c’est une bonne leçon pour moi, on le mérite, c’est comme ça » a poursuivi Ronan O’Gara, bien connu pour ses coups de gueule. « Pour une équipe comme le Stade Rochelais, qui veut rentrer dans la catégorie des grandes équipes – dont on n’est pas très loin en ce moment –, je ne suis pas du tout content du résultat. Juste de certains aspects de la performance. On n’est pas précis, on n’est pas des tueurs, le manque d’intelligence est assez clair ».