UBB : «On le mérite», le craquage en public !

Axel Cornic

Après la nouvelle défaite en finale du Top 14 contre le Stade Toulousain, l’Union Bordeaux-Bègles s’est relancé en cette nouvelle saison. Les hommes de Yannick Bru ont en effet remporté une victoire à domicile ce samedi, lors de la réception de La Rochelle de Ronan O’Gara (23-18).

Depuis trois ans, le Stade Toulousain domine le Top 14 de la tête et des épaules. Il y a seulement deux équipes qui sont venues gêner les Haut-garonnais et il s’agit de La Rochelle et de l’UBB. Et les deux se rencontraient ce samedi, lors de la première journée du Top 14.

« On a été punis avec le minimum d’efforts de la part de joueurs de classe » Les Bordelo-bèglais ont confirmé leur statut de favori, puisqu’ils ont remporté la victoire face à des Rochelais qui voulaient se reprendre après une saison dernière extrêmement décevante. Forcément, c’était loin d’être la joie du côté de Ronan O’Gara. « Ce n’est pas un match amical, à Mont-de-Marsan contre Pau. On a vu la différence, on a été punis avec le minimum d’efforts de la part de joueurs de classe. On a besoin de se réveiller un peu et d’avoir un minimum de standards de compétence. C’est une soirée pour avoir beaucoup de regrets, de frustration » a expliqué le manager de La Rochelle.