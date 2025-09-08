Christophe Urios, le gros coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement frustré par la défaite de son équipe de Clermont concédée dimanche soir contre le Stade Toulousain, Christophe Urios a mis la pression sur ses joueurs après la rencontre. Le coach clermontois estime notamment qu'ils ont beaucoup trop respecté leur adversaire du soir et dénonce un manque de progression depuis deux ans.

Triple champion de France en titre, le Stade Toulousain a idéalement lancé sa saison 2025-2026 en Top 14, puisque les hommes d'Ugo Mola sont allés s'imposer dimanche soir à Clermont (24-34). Interrogé en conférence de presse d'après-match, Christophe Urios n'a pu dissimuler sa grande frustration, et l'entraîneur du club auvergnat reproche notamment à ses joueurs d'avoir beaucoup trop respecté le Stade Toulousain dans la première partie de la rencontre.

« On respecte trop ces mecs » « C'est un match contre Toulouse et encore une fois, ça fait 0 point. Ça veut dire que sur le plan comptable, on n'a pas progressé depuis deux ans. Si on prend un peu de recul et de hauteur, je trouve que sur l'ensemble du match, il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien. En première mi-temps, on respecte trop ces mecs, moins en deuxième. On est très mal sorti de notre camp aussi en première période, on a quasiment joué tout le temps dans nos 30 mètres, parce qu'on a été contré, parce qu'on a mal géré le coup d'envoi, parce qu'on a pris des pénalités, c'était compliqué », regrette Urios.