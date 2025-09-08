Surprise, Christophe Urios annonce son «Maradona» !

Après avoir accroché le wagon des phases finales la saison dernière, Christophe Urios a bien envie de connaitre plus avec l’ASM Clermont Auvergne. Et il pourra compter sur des jeunes comme Juan Montilla, ouvreur argentin d’à peine 18 ans qui a été la grande surprise de la première liste de la saison, pour le match contre le Stade Toulousain.
Pour se relancer après des années compliquées, Clermont a décidé de miser sur la jeunesse. Ça commence par le capitaine, puisque Christophe Urios a décidé de miser sur Baptiste Jauneau, seulement 21 ans. Et on peut également parler de Léon Darricarrère ou encore Lucas Zamora, qui pourraient bien s’installer durablement en équipe première.
« J’aime les Argentins »
Mais une autre pépite pourrait bien faire parler d’elle ! Pour affronter le Stade Toulousain lors de la 1ere journée de Top 14, un tout jeune joueur a été convoqué et il s’agit de Juan Montilla, ouvreur argentin de seulement 18 ans. Il a fait une entrée remarquée contre le RCT en match amical et il a gagné le numéro 21, pour ce choc contre les Champions de France en titre. En tout cas Urios semble déjà séduit ! « J’aime les Argentins. Surtout les numéros 10 argentins, j’adorais Diego Maradona ! » a plaisanté le manager de l’ASM Clermont Auvergne.
« Je l’ai vu se prendre la tête pendant la préparation avec des pros de façon sévère ! »
« Sa place sur la feuille valide tout le travail qu’il mène depuis le début de l’été. Il a fait des entraînements intéressants, où il a été très bon. Franchement, on ne se voyait pas ne pas lui donner cette chance. Cela m’aurait gêné. C’est un gamin qui a du tempérament ! Je l’ai vu se prendre la tête pendant la préparation avec des pros de façon sévère ! » a poursuivi Christophe Urios, en conférence de presse « C’est un joueur qui sent le rugby, comme tous les Argentins, d’autant qu’il en a eu un devant lui pendant deux ans (Benjamin Urdapilleta, ndlr). J’espère qu’il s’en est inspiré. D’ailleurs, il m’a envoyé un message ! Il était content que Juan soit dans le groupe ».