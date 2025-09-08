Surprise, Christophe Urios annonce son «Maradona» !

Axel Cornic

Après avoir accroché le wagon des phases finales la saison dernière, Christophe Urios a bien envie de connaitre plus avec l’ASM Clermont Auvergne. Et il pourra compter sur des jeunes comme Juan Montilla, ouvreur argentin d’à peine 18 ans qui a été la grande surprise de la première liste de la saison, pour le match contre le Stade Toulousain.

Pour se relancer après des années compliquées, Clermont a décidé de miser sur la jeunesse. Ça commence par le capitaine, puisque Christophe Urios a décidé de miser sur Baptiste Jauneau, seulement 21 ans. Et on peut également parler de Léon Darricarrère ou encore Lucas Zamora, qui pourraient bien s’installer durablement en équipe première.

« J’aime les Argentins » Mais une autre pépite pourrait bien faire parler d’elle ! Pour affronter le Stade Toulousain lors de la 1ere journée de Top 14, un tout jeune joueur a été convoqué et il s’agit de Juan Montilla, ouvreur argentin de seulement 18 ans. Il a fait une entrée remarquée contre le RCT en match amical et il a gagné le numéro 21, pour ce choc contre les Champions de France en titre. En tout cas Urios semble déjà séduit ! « J’aime les Argentins. Surtout les numéros 10 argentins, j’adorais Diego Maradona ! » a plaisanté le manager de l’ASM Clermont Auvergne.