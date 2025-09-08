Antoine Dupont : La déclaration d’amour à la télévision !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans un spot publicitaire diffusé sur Canal +, Antoine Dupont se met en scène en s'adressant à lui-même enfant sur sa passion pour le rugby. Et la star du XV de France et du Stade Toulousain se livre à coeur ouvert sur l'amour qu'il porte à sa discipline et sur tout ce qu'elle lui a apporté dans sa vie d'homme.

Devenu au fil des années le joueur majeur du rugby français de par ses performances avec le Stade Toulousain et le XV de France, Antoine Dupont a vécu un parcours sans faute depuis ses débuts en professionnel avec Auch puis Castres, avant de signer chez les Rouge et Noir en 2017. D'ailleurs, dans un spot publicitaire sur Canal + dans lequel il se met en scène à parler au Dupont enfant, le demi de mêlée évoque cette progression au fil des années : « C’est comme ça que ça commence. Des champs, de la gadoue, des copains, et un ballon qu’on se passe jour et nuit, quand on n’est pas devant Canal + à admirer les grands », démarre Antoine Dupont, avant de poursuivre avec une déclaration d'amour pour le rugby.

« Tu vas perdre, tu vas douter » « Le rugby c’est pas juste une passion, c’est une promesse. Tu vas perdre, tu vas douter, et parfois ça va faire très mal. Mais t’auras toujours tes copains pour te relever, et pousser avec toi quand t’as plus rien. Alors avance jusqu’à Toulouse, jusqu’au XV de France, jusqu’au jour où ton nom résonnera dans les stades. Parce qu’on va réussir, ensemble, on jouera en Top 14, le meilleur des championnats. On affrontera les meilleurs joueurs, les meilleures équipes », explique Antoine Dupont, avec une musique épique en fond.