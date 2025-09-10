Antoine Dupont, le calvaire de son grand pote !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Proche d'Antoine Dupont qui avait d'ailleurs été à l'origine de sa signature au Stade Toulousain en 2022, Paul Graou a profité de la blessure longue durée de la star du XV de France pour obtenir beaucoup plus de temps de jeu avec Toulouse. Mais avant cela, le demi de mêlée avoue qu'il était très compliqué d'évoluer dans l'ombre de Dupont...

Recruté par le Stade Toulousain en 2022 en provenance d'Agen, Paul Graou (28 ans) a tout de suite été fixé sur le rôle qui l'attendait pour ce nouveau challenge : être la doublure d'Antoine Dupont, son grand ami depuis l'époque des cadets à Auch, et qui avait d'ailleurs été à l'origine de son transfert à Toulouse. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE ce mercredi, Graou révèle à quel point il avait été compliqué d'assumer ce statut dans l'ombre d'Antoine Dupont.

« Ce rôle de doublure est délicat » Les choses ont changé en mars dernier, avec la grosse blessure de Dupont (rupture des ligaments croisés du genou droit) qui ont offert beaucoup plus de temp de jeu à Paul Graou : « Oui, même si je jouais déjà beaucoup. Avant sa blessure, on me parlait tout le temps d'Antoine. J'ai conscience qu'avoir ce rôle de doublure est délicat. Avec sa longue absence, c'était encore pire. Mais j'ai vite ''switché ''. Je me suis concentré sur ma fin de saison, mon état de forme et ma confiance, pour être le plus performant possible. Je voulais répondre présent et montrer aux gens qui n'y croyaient pas que le Stade Toulousain pouvait encore gagner. Ma principale motivation était d'aller chercher le titre. Il fallait que j'élève mon niveau de jeu. J'ai travaillé mon mental », confie le 9 du Stade Toulousain.