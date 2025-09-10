Stade Toulousain : Transfert réclamé par Antoine Dupont, l’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Stade Toulousain en 2022 en provenance d'Agen, Paul Graou débarquait chez les Rouge et Noir afin de concurrencer directement son grand ami, Antoine Dupont, au poste de demi de mêlée. Et le coach toulousain Ugo Mola fait une révélation pour le moins inattendue en assurant que c'est Dupont lui-même qui avait réclamé le transfert de Graou dans la Ville Rose.

Leader incontestable du Stade Toulousain et du XV de France ce poste si stratégique de demi de mêlée, Antoine Dupont est en concurrence au quotidien dans son club avec Paul Graou. Ce dernier, recruté en provenance d'Agen en 2022, profite actuellement de la blessure longue durée de Dupont pour enchainer les matchs avec Toulouse. La concurrence fait donc rage entre les deux amis, et l'entraîneur toulousain Ugo Mola fait une révélation pour le moins surprenante au sujet du transfert de Graou dans les colonnes de L'EQUIPE.

« Ce gamin a morflé » Ugo Mola évoque dans un premier temps le tempérament de guerrier de Paul Graou : « On ne pouvait pas avoir meilleur remplaçant d'Antoine Dupont. Ils sont amis d'enfance. Ce gamin a morflé dès qu'il prenait la place d'Antoine. Au-delà d'avoir un peu chargé, d'avoir été remis en question, il n'a pas lâché. Il a écouté. Il a aussi un parcours différent. Il a privilégié ses études : c'est courageux », indique l'entraîneur des Rouge et Noir, avant d'apporter une précision de taille sur Antoine Dupont et le transfert de Graou à Toulouse.