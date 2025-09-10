Antoine Dupont, le règlement de comptes inattendu ?

Axel Cornic

Blessé au genou, Antoine Dupont est absent des terrains depuis mars dernier et ne devrait revenir qu’en novembre, puisqu'une reprise progressive avec son club du Stade Toulousain est annoncée. Pourtant, cette absence n’a pas empêché une polémique de faire surface et de prendre de l’ampleur, surtout sur les réseaux sociaux.

Devenu l’une des plus grandes stars du sport français, Antoine Dupont fait beaucoup parler de lui. Et pas seulement pour ses talents de rugbyman, puisque depuis quelques années il multiplie les projets, que ce soit avec des marques très connues ou avec son entourage proche. Mais ça ne plait pas à tout le monde..

Le “Dupont bashing” Depuis quelques temps, certains s’interrogent en effet sur cette surexposition de Dupont, notamment avec le feuilleton people qui entoure sa supposée relation avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere. Et c’est venu aux oreilles de son coach du Stade Toulousain, puisque Ugo Mola a fait une sortie remarquée en conférence de presse tout récemment, déclarant notamment : « Il ne faut pas tomber dans le “Dupont bashing” qu’il y a en ce moment ». Pourtant, les prestations du demi de mêlée ces dernières années auraient dû convaincre même ses pires détracteurs.