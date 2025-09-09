Antoine Dupont : Pierre Ménès le rejoint en pleine polémique raciste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis maintenant plusieurs années, Antoine Dupont s'est rapproché de Jean Dujardin pour qui il loue une grande admiration, et le capitaine du XV de France n'est pas le seul à adorer l'acteur. Pierre Ménès, qui se retrouve actuellement au coeur d'une tempête médiatique en raison de ses propos sur les joueurs noirs en équipe de France de football, rejoint Dupont sur le cas Dujardin et lui déclare lui aussi sa flamme.

Alors qu'il s'était retrouvé au coeur de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France, Jean Dujardin est un grand fan du ballon oval, et l'acteur s'est d'ailleurs lié d'amitié au fil des années avec l'incontournable Antoine Dupont. D'ailleurs, dans un entretien qu'il avait accordé à GQ en 2021, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain évoquait à l'époque son rapprochement avec l'acteur.

Dupont fan de Jean Dujardin « On a un peu parlé. En fait, il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020, c’est un amateur de rugby à la base mais je pense que lui aussi à appris à aimer l’équipe depuis quelques mois. Il m’écrit avant et après tous les matches. Ça fait plaisir d’avoir le soutien de personnes comme ça. Ça montre l’engouement. Et puis c’est un acteur que j’adore. J’ai grandi avec ses films : OSS, Brice de Nice… Et il est aussi marrant en vrai qu’à la télé », expliquait Antoine Dupont, qui est donc un grand fan de Jean Dujardin. Et Pierre Ménès le rejoint sur ce point.