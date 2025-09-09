Grande nouvelle pour Antoine Dupont, son grand retour déjà annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France en plein Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont ne retrouvera pas les terrains avant novembre prochain. Et en attendant ce grand retour à la compétition, le demi de mêlée écossais de Montpellier Ali Price annonce d'ores et déjà que Dupont retrouvera son meilleur niveau avec le Stade Toulousain.

En juillet dernier, dans un entretien accordé à L’EQUIPE, Antoine Dupont affichait quelques craintes quant à sa capacité à pouvoir retrouver son meilleur niveau suite à sa grosse blessure pour laquelle il est toujours en convalescence : « Ça me traverse l'esprit de temps en temps, oui, parce que je suis encore loin d'un retour sur le terrain, et qu'une rupture des croisés est toujours une blessure très longue (…) Je connais déjà la recette et j'espère que ça reviendra comme avant, même si on ne peut jamais en être sûr. En fait, je ne suis pas plus inquiet que ça », indiquait le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain.

« Il est terrible ! » De leur côté, les adversaires d'Antoine Dupont ne se font pas de souci en particulier, et c'est notamment le cas de l'Écossais Ali Price qui se livre sur la star française dans les colonnes du Midi Olympique : « Ce mec… ce mec ! Il est terrible hein ! (rires) Je l’ai affronté trois ou quatre fois avec l’Écosse et pfffff… Il a été incroyable sur les quatre ou cinq dernières saisons. C’est vraiment le meilleur neuf et le meilleur joueur de la planète, point. Je suis sûr qu’il retrouvera son niveau. Et son retour ajoute à mon excitation », confie le demi de mêlée de Montpellier, qui annonce d'ores et déjà le grand retour de Dupont au plus haut niveau lorsqu'il en aura terminé avec sa blessure.